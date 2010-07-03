Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:10

Жетон "Тройка" с безлимитным проездом на год разыграют в метро

транспорт метро

08:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество пользователей приложения "Метро Москвы" с момента его появления в январе 2017 года увеличилось до двух миллионов человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В честь этого события Московский метрополитен разыграет жетон "Тройка" с годовым билетом без лимита поездок. Для участия нужно с 3 по 7 апреля включительно записать на транспортную карту с помощью приложения "Метро Москвы" любой билет "Единый" или пополнить баланс "Кошелька" на сумму от 10 рублей. Номер пополненной карты надо будет ввести на сайте mosmetro.ru/metro_contest. 8 апреля генератор случайных чисел выберет будущего обладателя жетона.

По словам Ликсутова, количество скачиваний приложения на iOS и Android ежедневно растет на 3–4 тысячи. Причем чаще всего пассажиры открывают "Метро Москвы", чтобы построить маршрут поездки. Заммэра добавил, что каждый месяц с помощью этого сервиса пассажиры прокладывают около двух миллионов маршрутов по линиям подземки, причем самыми востребованными точками отправления пассажиров стали конечные или близкие к конечным станции метро.

Также популярностью пользуются разделы по оплате проезда и с новостями о работе метро. "Рекомендуем всем скачивать приложение – оно удобное и функциональное", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

В приложении можно пополнить карту "Тройка" с помощью платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и банковской карты, а также записать льготный абонемент на социальные карты для проезда в метро и наземном транспорте.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика