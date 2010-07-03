Жетон "Тройка" с безлимитным проездом на год разыграют в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество пользователей приложения "Метро Москвы" с момента его появления в январе 2017 года увеличилось до двух миллионов человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В честь этого события Московский метрополитен разыграет жетон "Тройка" с годовым билетом без лимита поездок. Для участия нужно с 3 по 7 апреля включительно записать на транспортную карту с помощью приложения "Метро Москвы" любой билет "Единый" или пополнить баланс "Кошелька" на сумму от 10 рублей. Номер пополненной карты надо будет ввести на сайте mosmetro.ru/metro_contest. 8 апреля генератор случайных чисел выберет будущего обладателя жетона.

По словам Ликсутова, количество скачиваний приложения на iOS и Android ежедневно растет на 3–4 тысячи. Причем чаще всего пассажиры открывают "Метро Москвы", чтобы построить маршрут поездки. Заммэра добавил, что каждый месяц с помощью этого сервиса пассажиры прокладывают около двух миллионов маршрутов по линиям подземки, причем самыми востребованными точками отправления пассажиров стали конечные или близкие к конечным станции метро.

Также популярностью пользуются разделы по оплате проезда и с новостями о работе метро. "Рекомендуем всем скачивать приложение – оно удобное и функциональное", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

В приложении можно пополнить карту "Тройка" с помощью платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и банковской карты, а также записать льготный абонемент на социальные карты для проезда в метро и наземном транспорте.