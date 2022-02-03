Почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменено и задержано почти 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Шереметьево отменили 13 рейсов и задержали два. Во Внуково отменено семь рейсов и задержано четыре.

Меньше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там задержали один рейс.

Ранее сообщалось, что тысячи пассажиров застряли в аэропорту Стамбула. Из-за снегопада там отменили или задержали все рейсы.

Несколько дней в городе продолжалась метель, выпало более 50 сантиметров снега. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, ограничено движение по проливу Босфор.