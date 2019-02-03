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11:25

Дептранс поддержал объявившего голодовку таксиста

транспорт

11:25

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Фото: twitter.com/DtRoad

Представители департамента транспорта Москвы встретились с водителем, объявившим голодовку из-за низких тарифов на услуги такси. Об этом сообщает Московский транспорт в Twitter. В департаменте сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

В дептрансе заявили, что поддерживают таксиста и согласны с ним в том, что тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, поскольку расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля ложатся именно на перевозчика. В ведомстве считают, что агрегаторы должны гарантировать таксистам минимальную зарплату, что сократит количество ДТП из-за долгого нахождения водителей за рулем. Детранс сообщил, что направил в Госдуму предложения с изменением ценообразования поездок.

Дептранс предложил таксисту работу со стабильной зарплатой в Мосгортрансе, но он отказался. Его также пригласили вместе обсудить пути решения ситуации.

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транспорт

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