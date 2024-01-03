Инспекторы усилили контроль за водителями столичных такси в период праздничных выходных

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в период праздничных выходных усилили контроль за водителями такси, пишет телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что если таксист не проходит медицинский осмотр или технический контроль автомобиля перед началом рабочей смены, то авто могут изъять и отправить на штрафстоянку.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с сентября 2023 года инспекторы МАДИ проверили около 6 000 такси.

"Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют перевозчиков, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее", – отметил Ликсутов.

Ранее заммэра рассказывал, что в прошлом году свыше 700 тысяч поездок совершили пользователи сервиса перевозок по требованию "По пути". Порядка 50 автобусов работают для пассажиров, живущих в ТиНАО. Еще 10 автобусов ходят по будням по территории "Сколково" и до станции "Сколково" МЦД.

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