Юго-Восточную хорду могут начать строить в конце 2019 года

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Строительство Юго-Восточной хорды планируют начать в конце 2019 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

В состав новой хорды включили участок шоссе Энтузиастов, который обеспечит выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 "Волга". Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД – от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль "Солнцево – Бутово – Видное" в ТиНАО.

Протяженность Юго-Восточной хорды составит 36 километров. В течение 2019 года должна быть готова проектно-сметная документация на строительство всех участков хорды.

Строить ее собираются в три этапа до конца 2025 года. Ее первый участок – от транспортной развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой и до развязки с Рязанским проспектом – должны запустить до конца 2020 года.

Трасса пройдет по десяти районам: Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Она пересечет пять автодорог: Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую улицу.