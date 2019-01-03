Юго-Восточную хорду могут начать строить в конце 2019 года

Строительство Юго-Восточной хорды планируют начать в конце 2019 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
В состав новой хорды включили участок шоссе Энтузиастов, который обеспечит выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 "Волга". Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД – от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль "Солнцево – Бутово – Видное" в ТиНАО.
Протяженность Юго-Восточной хорды составит 36 километров. В течение 2019 года должна быть готова проектно-сметная документация на строительство всех участков хорды.
Строить ее собираются в три этапа до конца 2025 года. Ее первый участок – от транспортной развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой и до развязки с Рязанским проспектом – должны запустить до конца 2020 года.
Трасса пройдет по десяти районам: Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Она пересечет пять автодорог: Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую улицу.
Как Юго-Восточная хорда изменит транспортный каркас города
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