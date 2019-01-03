Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:44

ЦОДД призвал пользоваться городским транспортом для поездок в центр

транспорт авто

18:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Движение транспорта в центре столицы сильно затруднено из-за большого числа пешеходов, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

ЦОДД призывает пользоваться городским транспортом для поездок в центр. Метро и Мосгортранс готовы к увеличению пассажиропотока.

В сообщении поясняется, что в праздники множество людей едет гулять на Красную площадь, в парк "Зарядье", на Тверскую, Петровку и другие улицы, в том числе на своих машинах. Из-за этого возникают сложности не только с проездом, но и с парковкой.

Сейчас движение затруднено по Театральному проезду, на Тверской по направлению в центр, на Петровке, Большой Дмитровке, по Кремлевской и Москворецкой набережным, в районе метро "Лубянка".

Кроме того, в последние несколько дней в Москве шел обильный снегопад. Службы ЖКХ в усиленном режиме убирают снег, что тоже сказывается на движении транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что столичные улицы очищают 8,5 тысячи единиц техники. По его словам, с начала января в городе выпало 8 сантиметров снега. В четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.

транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика