ЦОДД призвал пользоваться городским транспортом для поездок в центр

Движение транспорта в центре столицы сильно затруднено из-за большого числа пешеходов, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.
ЦОДД призывает пользоваться городским транспортом для поездок в центр. Метро и Мосгортранс готовы к увеличению пассажиропотока.
В сообщении поясняется, что в праздники множество людей едет гулять на Красную площадь, в парк "Зарядье", на Тверскую, Петровку и другие улицы, в том числе на своих машинах. Из-за этого возникают сложности не только с проездом, но и с парковкой.
Сейчас движение затруднено по Театральному проезду, на Тверской по направлению в центр, на Петровке, Большой Дмитровке, по Кремлевской и Москворецкой набережным, в районе метро "Лубянка".
Кроме того, в последние несколько дней в Москве шел обильный снегопад. Службы ЖКХ в усиленном режиме убирают снег, что тоже сказывается на движении транспорта.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что столичные улицы очищают 8,5 тысячи единиц техники. По его словам, с начала января в городе выпало 8 сантиметров снега. В четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.
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