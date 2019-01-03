Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют 4 января

Три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют 4 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 8 января будут недоступны "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". За это время рабочие подключат к действующей сети подземки оборудование строящихся станций Некрасовской (проектное название – Кожуховская) линии.
В эти дни поезда фиолетовой ветки будут ездить только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхина" до закрытых станций начнут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме станции возобновят работу 9 января.
Кожуховская линия метро
Со 2 января недоступен участок Арбатско-Покровской линии от "Бауманской" до "Щелковской". Станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" закрыты. 6 января возобновят работу четыре станции – "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская". 9 января откроются станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".
В это время можно будет воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами. Маршрут КМ1 работает со 2 по 5 января (автобусы отходят от станций "Щелковская" и "Курская"), маршрут КМ2 – с 6 по 8 января (автобусы свяжут "Щелковскую" и "Партизанскую"). Интервал движения – около минуты.
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