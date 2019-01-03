Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:28

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют 4 января

транспорт метро

17:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют 4 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До 8 января будут недоступны "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". За это время рабочие подключат к действующей сети подземки оборудование строящихся станций Некрасовской (проектное название – Кожуховская) линии.

В эти дни поезда фиолетовой ветки будут ездить только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхина" до закрытых станций начнут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме станции возобновят работу 9 января.

Кожуховская линия метро

Со 2 января недоступен участок Арбатско-Покровской линии от "Бауманской" до "Щелковской". Станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" закрыты. 6 января возобновят работу четыре станции – "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская". 9 января откроются станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".

В это время можно будет воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами. Маршрут КМ1 работает со 2 по 5 января (автобусы отходят от станций "Щелковская" и "Курская"), маршрут КМ2 – с 6 по 8 января (автобусы свяжут "Щелковскую" и "Партизанскую"). Интервал движения – около минуты.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика