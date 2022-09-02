Москва онлайн покажет экскурсию по хранилищу ретротехники Музея транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

5 сентября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть экскурсию по хранилищу ретротехники Музея транспорта Москвы и познакомиться с историей движения в столице с 1930-х до 1990-х годов.

В хранилище находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

В музее можно увидеть представителя ранней эпохи общественного транспорта – автобус "Стандарт" ЗиС-8, который считается первым самостоятельным автобусным проектом страны.

Ярким экспонатом, относящимся к периоду оттепели, является уникальный троллейбус ТБЭС-ВСХВ, созданный в Москве специально для работы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, ставшей ВДНХ.

Смотрите трансляцию 5 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.