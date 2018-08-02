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2 августа, 08:43

В России хотят ввести новые дорожные знаки

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и авто дипкорпуса рассматривает правительство, сообщил представитель Минтранса.

Появиться на дорогах могут таблички "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса", отмечает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, с июля на дорогах уже можно размещать знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и таблички "Экологический класс транспортного средства".

В Минтрансе также опровергли данные, что могут появиться знаки "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход".

Ранее сообщалось, что в столице тестируют новое оборудование для установки дорожных знаков. Их оборудуют гибкими стойками. Ежегодно в городе повреждается около 50 дорожных конструкций, причем после наездов автомобилей стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене. Гнущиеся конструкции будут принимать исходную форму после ДТП.

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