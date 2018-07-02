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2 июля, 12:22

Большой Патриарший переулок вновь открыли для проезда транспорта

транспорт дороги происшествия пожар

Фото: depositphotos/dimaberkut

Движение транспорта в Большом Патриаршем переулке полностью восстановлено. Об этом сообщили Агентству "Москва" в Центре организации дорожного движения.

Как пояснили в ЦОДД, после того как пожар, вспыхнувший в одном из домов в переулке, был потушен, движение восстановили.

Ранее сообщалось, что Большой Патриарший переулок перекрыли для проезда транспорта из-за пожара в жилом доме. ЦОДД рекомендовал водителям объезжать участок, где в то время работали оперативные службы и спецтехника.

Из горящей квартиры пожарные спасли женщину и ребенка. Их эвакуировали из окна при помощи автолестницы. Кроме того, из соседних квартир спасатели вывели еще троих человек. Сведений о пострадавших нет.

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