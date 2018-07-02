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Москва 24

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Происшествия

2 июля, 10:45

На Большом Патриаршем переулке перекрыли движение из-за пожара

происшествия дороги пожар

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Автомобильное движение на Большом Патриаршем переулке приостановлено из-за действия оперативных служб в связи с возгоранием в жилом доме. Об этом передает Агентство "Москва".

"Движение в Большом Патриаршем переулке перекрыто. Возгорание в жилом доме. На месте работают оперативные службы", – сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

В организации рекомендовали водителям объезжать указанный участок.

Во время пожара были спасены несколько человек. При помощи автолестницы из окна квартиры были эвакуированы женщина и ребенок. Также выведены три человека из соседних квартир. В данный момент сведений о пострадавших нет.

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