На Большом Патриаршем переулке перекрыли движение из-за пожара

2 июля, 10:45
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Автомобильное движение на Большом Патриаршем переулке приостановлено из-за действия оперативных служб в связи с возгоранием в жилом доме. Об этом передает Агентство "Москва".
"Движение в Большом Патриаршем переулке перекрыто. Возгорание в жилом доме. На месте работают оперативные службы", – сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
В организации рекомендовали водителям объезжать указанный участок.
Во время пожара были спасены несколько человек. При помощи автолестницы из окна квартиры были эвакуированы женщина и ребенок. Также выведены три человека из соседних квартир. В данный момент сведений о пострадавших нет.
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