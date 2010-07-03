В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве ограничат движение транспорта 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению мотофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Перекрытия движения будут действовать с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая на одной полосе в каждом направлении на улице Маши Порываевой, а также на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу до Воробьевых гор. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.

В октябре 2018 года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.