Открылась продажа билетов на автобус из Москвы в Ереван с автостанции "Варшавская"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Продажа билетов по регулярному международному маршруту Москва – Ереван стартовала 1 мая, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", автобусы данного маршрута будут отправляться с автостанции "Варшавская" по средам и субботам в 17:15. Перевозчиком является ООО "Интер Тур".

Стоимость билета для взрослых составляет 2,5 тысячи рублей, для детей – 1 тысяча 250 рублей. Стоимость провоза багажа 150 рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 7 и 9 мая маршруты городского наземного транспорта изменятся. Это связано с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади, а также праздничных мероприятий.