Почти 180 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы в ночь на 2 марта отменили и задержали почти 200 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Шереметьево. Там отменили 137 рейсов и задержали 1. Во Внуково отменено 36 рейсов и 8 задержано, в Домодедово отменено 6 рейсов.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В связи с обострившейся обстановкой Росавиация до 2 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Самолеты не летят в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Позднее режим временного ограничения полетов в эти города продлили до 03:45 8 марта.

Кроме того, Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

До этого Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны.