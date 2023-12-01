Движение трамваев по Шаболовке восстановят по выходным дням с 2 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2 декабря по выходным будет восстановлено движение трамваев четырех маршрутов по Шаболовке. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, трамваи под номерами 14, 26, 38 и 47 вновь проезжают по своим маршрутам в штатном режиме. В связи с этим департамент снял с рейса временный автобус № 026.

Однако в пресс-службе также предупредили, что посадка на трамваи № 14, 26, 47 у метро "Октябрьская" теперь будет происходить на другой стороне Шаболовки. Для этого на новом месте организовали приподнятую посадочную платформу.

Ранее Дептранс сообщал, что движение на участке Шаболовки ограничили до 27 ноября из-за строительных работ.



Движение трамваев восстановили во 2-м Полевом переулке