Входы и выходы со станции "Черкизовская" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Входы и выходы из метро возле стадиона "РЖД Арена" могут ограничить вечером из-за футбольного матча. Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичной подземке.

Болельщиков и других пассажиров призвали быть внимательными, так как на станциях рядом со стадионом "возможны ситуативные ограничения входа/выхода". Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

Билеты на обратную поездку пассажирам посоветовали покупать заранее, чтобы быстрее добраться домой после матча. Москвичам и гостям города напомнили, что оплатить проезд в метро можно банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами.

Матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" – "Атлетико" состоится 1 октября на стадионе "РЖД Арена". Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

19 сентября "Локомотив" в первом матче групповой стадии на выезде встретился с леверкузенским "Байером". Итоговый счет матча – 1:2 в пользу "Локомотива". Голы за москвичей забили Гжегож Крыховяк на 16-й и Дмитрий Баринов на 37-й минутах.

