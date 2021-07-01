Москва онлайн: какую роль играет речной транспорт в городе

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2 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Водный транспорт. Как альтернативные виды мобильности становятся трендом жизнестойкости городов".
Какую роль играет речной транспорт в мегаполисах и какие у него преимущества, расскажут:
- генеральный директор Sehir Hatlari Синем Дедетас;
- технический директор HADAG Мартин Лобмайер;
- управляющий директор Transdev Sydney Ferries Дин Хелм;
- заместитель директора Корпорации экономического развития города Нью-Йорка (отдел паромного сообщения) Чивитано Франни;
- директор по общественному транспорту, продажам и маркетингу Candela Эрик Эклунд.
В роли модератора дискуссии выступит руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Смотрите трансляцию 2 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.