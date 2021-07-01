Москва онлайн: какую роль играет речной транспорт в городе

Фото: depositphotos/yulenochekk

2 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Водный транспорт. Как альтернативные виды мобильности становятся трендом жизнестойкости городов".

Какую роль играет речной транспорт в мегаполисах и какие у него преимущества, расскажут:

генеральный директор Sehir Hatlari Синем Дедетас;

технический директор HADAG Мартин Лобмайер;

управляющий директор Transdev Sydney Ferries Дин Хелм;

заместитель директора Корпорации экономического развития города Нью-Йорка (отдел паромного сообщения) Чивитано Франни;

директор по общественному транспорту, продажам и маркетингу Candela Эрик Эклунд.

В роли модератора дискуссии выступит руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Смотрите трансляцию 2 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.