Движение троллейбусов на юге Москвы восстановлено

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Движение трех троллейбусов на юге Москвы восстановили после повреждения контактной сети. Об этом сообщается в микроблоге транспортного комплекса столицы в Twitter.

Как уточнили сотрудники ведомства, на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов восстановлено движение троллейбусов № 49, 52 и 85.

Восстановлено движение троллейбусов № 49, 52, 85 на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов. — Московский транспорт (@DtRoad) 1 июля 2019 г.



Ранее москвичей предупредили, что на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов произошло повреждение контактной сети. Это привело к задержкам в движении троллейбусов. Пока специалисты ликвидировали неисправность, по маршрутам запустили дополнительные автобусы.