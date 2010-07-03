Porsche отзывает более 2 тысяч автомобилей из России

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ООО "Порше Руссланд" отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Модели были реализованы с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. Об отзыве сообщает Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги", – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что дефект может вызвать "термические инциденты".

Данный дефект может привести к "возникновению термических инцидентов", предупредил Росстандарт. На машинах будет проведена проверка блока управления вентилятора.

Также уточняется, что при необходимости его доработают либо заменят на модифицированный вариант. Работы будут осуществляться бесплатно.

В начале июня сообщалось, что BMW отзывает 315 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Отзыву подлежат машины BMW X7, реализованные с апреля по май 2019 года.

