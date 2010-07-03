Компенсационные автобусы запустят в мае на участке Голутвин – Озеры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На участке Голутвин – Озеры Казанского направления МЖД в мае будут курсировать компенсационные автобусы, передает Агентство "Москва".

Следующий по данному маршруту дизель-поезд будет проходить техническое обслуживание 2-3, 7-8, 14-15, 20-23 мая. На время проведения данных работ компания назначила дополнительные автобусы.

Для проезда необходимо будет предъявить разовые билеты или абонементы АО "Центральная ППК".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 7 и 9 мая маршруты городского наземного транспорта изменятся. Это связано с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади, а также праздничных мероприятий.

Аэропорты Москвы и Подмосковья 4, 7 и 9 мая будут работать в ограниченном режиме. Это связано с подготовкой и проведением воздушной части парада Победы.