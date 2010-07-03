УАЗ запустит единую платформу для автомобилей

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УАЗ запустит в 2020 году единую платформу для четырех типов кузовов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадима Швецова.

По его словам, платформа подойдет для внедорожника, пикапа, кузова "профи" и фургончика. Эти типы кузовов запустят поэтапно.

Также в 2020 году УАЗ выпустит "Русский Прадо" – автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

"Хантер" будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля. Стоимость машины составит около миллиона рублей.

После вывода на рынок машин "Патриот" на новой платформе старый модельный ряд будет постепенно "вымываться". Семейство двигателей для новой линейки разработано совместно с немецкой компанией FEV.

Ульяновский автомобильный завод входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.

В год завод выпускает порядка 95 тысяч автомобилей – внедорожники "Хантер", несколько версий "Патриота" и "Пикап", коммерческие автомобили "Профи", а также спецавтомобили для санитарных нужд и силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что УАЗ "Хантер" станет малотоннажым грузовиком. К этой категории его отнесли в новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Росстандарта.