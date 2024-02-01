Более двух миллионов машин проехали по Москве в январе

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Порядка 2,63 миллиона автомобилей передвигались в январе по столице, что на 90 тысяч машин меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как отметили в ведомстве, автомобильный поток восстановится в феврале – их количество увеличится на 50–80 тысяч.

"В часы интенсивного движения утром и вечером советуем выбирать для поездок городской транспорт. Так точно будет быстрее", – указано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что план по строительству дорог в столице выполнили досрочно. С начала года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений. В течение ближайших трех лет планируется построить еще 265 километров дорог, добавил градоначальник.



Столичный трафик снизился почти на 5% в 2023 году