Движение на месте ДТП с участием автобуса частично восстановлено

Сотрудники ГИБДД частично восстановили движение в районе деревни Ознобишино, где сегодня произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса.

Между тем в районе аварии по-прежнему большие пробки, полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда, передает канал "Москва 24".

Авария произошла около 13.00 в результате столкновения грузовика с щебнем с рейсовым автобусом, ехавшим из Подольска. От удара автобус разорвало на две части. По последним данным, количество жертв аварии составило 18 человек.