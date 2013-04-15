Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2013, 15:12

Экономика

Торговую палатку на западе Москвы установили прямо в сугроб

Фото:Читатель M24.ru

Житель Западного округа Москвы сообщает о небезопасном размещении торговой палатки.

"На улице Кременчугская возле дома №4 корпус 1 торговая палатка установлена прямо в снег", - уточняет читатель M24.ru Павел.

По словам Павла, такое расположение палатки может угрожать здоровью и жизни местных жителей.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

торговые палатки сугробы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика