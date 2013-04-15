Торговую палатку на западе Москвы установили прямо в сугроб

Фото:Читатель M24.ru

Житель Западного округа Москвы сообщает о небезопасном размещении торговой палатки.

"На улице Кременчугская возле дома №4 корпус 1 торговая палатка установлена прямо в снег", - уточняет читатель M24.ru Павел.

По словам Павла, такое расположение палатки может угрожать здоровью и жизни местных жителей.

