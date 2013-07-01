Скончался один из осужденных за подрыв "Невского экспресса"

01 июля 2013, 10:20
В больнице при второй исправительной колонии в Екатеринбурге скончался Тархан Картоев, осужденный по делу о подрыве поезда "Невский экспресс" в 2009 году. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Смерть Картоева наступила поздно вечером в субботу. По этому факту проверку проведет Следственный комитет России, сообщает "Интерфакс". "Это обычная практика, мы всегда передаем такие материалы для проверки в СКР. Будет проведена судмедэкспертиза, которая точно назовет причину смерти", - отметила глава организационно-аналитического управления ГУФСИН РФ по Свердловской области Елена Тищенко.
Тархан Картоев был приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Напомним, 27 ноября 2009 года на 284-м км Октябрьской железной дороги на перегоне между станциями Алешинка и Угловка на самодельных взрывных устройствах подорвался поезд №166 "Невский экспресс", следовавший маршрутом Москва - Санкт-Петербург. Погибли 27 пассажиров, 132 человека пострадали.
По этому делу были осуждены девять человек, они получили сроки от семи лет до пожизненного заключения.
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