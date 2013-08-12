12 августа 2013, 11:42Шоу-бизнес
Сергей Доренко стал ведущим на канале ТВЦ
Журналист Сергей Доренко перешел на телеканал ТВЦ, оставив пост главного редактора радиостанции "Русской службы новостей".
Как сообщается на сайте канала, появление Доренко связано с "расширением спектра представляемых в эфире точек зрения".
Напомним, 1 июля 2013 года Доренко покинул пост главного редактора "РСН" после того как новым генеральным директором стал создатель таблоида "Жизнь" и председатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов.
