Сергей Доренко стал ведущим на канале ТВЦ

Журналист Сергей Доренко перешел на телеканал ТВЦ, оставив пост главного редактора радиостанции "Русской службы новостей".

Как сообщается на сайте канала, появление Доренко связано с "расширением спектра представляемых в эфире точек зрения".

Напомним, 1 июля 2013 года Доренко покинул пост главного редактора "РСН" после того как новым генеральным директором стал создатель таблоида "Жизнь" и председатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов.