Снегоболотоходы начнут патрулировать московские лесопарки

30 ноября, 08:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три снегоболотохода начнут патрулировать лесопарки Москвы. Техника поступила в распоряжение специалистов ГПБУ "Мосприрода" при департаменте природопользования столицы. Они смогут инспектировать труднодоступные места особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и проверять их на наличие костров и мусора.
"Снегоболотоходы начнут патрулировать все природные территории города, в том числе труднодоступные, например парки "Москворецкий" и "Серебряный бор". Здесь много болот, особенно вокруг озера Бездонного и в Мневниковской пойме", – цитирует пресс-службу столичного ведомства портал мэра и правительства Москвы. Там отметили, что техника будет полезна и зимой, и летом.
Снегоболотоход легко передвигается по льду, снегу, болотам и бездорожью. Скорость такого транспорта достигает примерно 40 километров в час. Техника без труда преодолевает препятствия до двух метров высотой, при этом она не оставляет колеи, что позволяет уберечь почву и траву на природных территориях.
В одной машине поместится шесть человек. Кроме того, там оборудованы лежачие места для перевозки пострадавших в лесах людей – заблудившихся, получивших травмы. Снегоболотоход может перевезти около 2,5 тонны груза.
Ранее подобную технику уже начали использовать московские спасатели. Сотрудники МЧС вместе с добровольцами спасают провалившихся под лед рыбаков на городских водоемах.
В грядущем сезоне на помощь спасателям также придут катера-вездеходы. Они могут перемещаться по льду со скоростью до 70 километров в час. Вездеходы оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.
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