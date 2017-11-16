16 ноября 2017, 10:16Безопасность
Спасательные катера-вездеходы впервые выйдут на Москву-реку этой зимой
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Этой зимой акваторию Москвы-реки начнут патрулировать пять новых спасательных катеров-вездеходов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, современные суда на воздушных подушках "Славир-9" и "Славир-6" впервые поступили в распоряжение столичных спасателей. Они способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду. Таким образом, суда смогут добираться до тех мест, куда другие катера не доходят.
Катера работают при температуре до минус 35 градусов и могут передвигаться со скоростью до 70 километров в час. Вездеходы оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.
Салон каждого судна вмещает от шести до девяти человек. Спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки, причем не только в акватории Москвы-реки, но и в других городских водоемах.
Всего этой зимой патрулировать московские водоемы будет 21 спасательный катер на воздушной подушке.
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