Спасательные катера-вездеходы впервые выйдут на Москву-реку этой зимой

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Этой зимой акваторию Москвы-реки начнут патрулировать пять новых спасательных катеров-вездеходов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, современные суда на воздушных подушках "Славир-9" и "Славир-6" впервые поступили в распоряжение столичных спасателей. Они способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду. Таким образом, суда смогут добираться до тех мест, куда другие катера не доходят.

Катера работают при температуре до минус 35 градусов и могут передвигаться со скоростью до 70 километров в час. Вездеходы оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.

Салон каждого судна вмещает от шести до девяти человек. Спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки, причем не только в акватории Москвы-реки, но и в других городских водоемах.

Всего этой зимой патрулировать московские водоемы будет 21 спасательный катер на воздушной подушке.

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