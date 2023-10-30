Аналог программы PowerPoint разработали в России

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В России разработали программное обеспечение для создания презентаций "Визирь". Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"В России разработано уникальное программное обеспечение для создания презентаций "Визирь", которое сможет заменить зарубежные сервисы PowerPoint и Canva", – говорится в сообщении.

Разработчиком ПО стал обладатель премии российского общества "Знание" в номинации "Учитель-просветитель года", педагог-новатор, автор учебника "Искусство. Основы инфографики" Алексей Ермолин.

Программа способна самостоятельно создавать слайды после загрузки текста по формуле "одна мысль – один слайд". После этого пользователь может согласиться с итоговым вариантом или внести правки, пояснил один из участников команды-разработчика Клим Предеин.

Сейчас продукт уже готов к использованию. Разработка получила одобрение со стороны столичного правительства и была включена в проект "Сделано в Москве".

Кроме того, Минцифры РФ внесло программу в реестр импортозамещающего ПО и установило ее неотъемлемой частью дисциплины "Смыслографика", которая внедряется в отечественных школах в этом году.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что перед блокировкой YouTube в России необходимо создать качественный аналог платформы. В настоящее время на российском рынке нет полноценной замены видеохостингу, добавил он.

