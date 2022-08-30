"Одноклассники" запустили новый сервис по монетизации видеоконтента

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Соцсеть "Одноклассники" запустила первую общедоступную программу монетизации видеоконтента, благодаря которой администраторы групп с качественными видеороликами смогут зарабатывать с помощью показа рекламы, сообщает "Лента.ру".

"В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе ОК, так и создатели новых групп благодаря невысокому порогу входа", – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, прием заявок на участие в программе уже стартовал, их подача осуществляется в специальном мини-приложении.

Для участия администраторам групп необходимо иметь более тысячи подписчиков. Также нужно публиковать ролики длиннее одной минуты, а число просмотров одного видео должно составлять 10 тысяч. Кроме того, за последний месяц общее количество просмотров видео не может быть меньше 10 тысяч.

При этом видеоролики не могут нарушать авторские права и должны соответствовать общим правилам программы монетизации в "Одноклассниках".

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" начала сообщать пользователям об утечке их паролей в сторонних сервиса. Уточнялось, что алгоритм сравнивает пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и в случае совпадения предложит пользователю его сменить.