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Технологии

30 августа 2018, 17:38

Микротрещина в "Союзе" не опасна для спуска экипажа на Землю

технологии происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Микротрещина, обнаруженная в космическом корабле "Союз МС-09", не представляет проблемы для спуска экипажа на Землю, поскольку располагается в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бытовой отсек отстреливается во время спуска корабля в атмосферу, а спускаемый аппарат отделяется от него герметичным люком. Экипаж по плану должен вернуться на Землю в конце года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на корабле "Союз", пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла утечка воздуха.

По его словам, были приняты меры для выявления возможного источника утечки. Для этого весь экипаж МКС собрался в российском сегменте станции. В результате оперативных действий проблему удалось локализовать.

Роскосмос создаст комиссию, которой предстоит выяснить причины утечки воздуха. По словам Рогозина, микротрещина могла возникнуть из-за микрометеорита.

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