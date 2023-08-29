Эксперт рассказал, как правильно проверить технику после ремонта

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Проверять технику после ремонта в сервисном центре (СЦ) лучше всего по факту выдачи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

"Нужно прямо в СЦ проверить все те функции, которые были заявлены на ремонт. Бывают случаи, что починили компьютер не полностью или забыли подключить какое-либо устройство", – пояснил он.

Аналогичные требования распространяются и на доставку техники курьером, добавил Кузьменко. Он рекомендовал не соглашаться на место встречи у станций метро, а выбирать локации, где клиенту будет удобно удостовериться в качестве оказанных услуг.

Специалист обратил внимание, что вместо оригинальных запчастей в СЦ могут использовать дешевые аналоги. Чтобы не допустить подобного, он рекомендовал запрашивать после ремонта брендовую упаковку деталей и сертификат.

Помимо этого, СЦ должен предоставить клиенту акт выполненных работ. Без него владелец техники не сможет предъявить претензии в случае их наличия.

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