28 декабря, 16:02
Фото: depositphotos/stockasso
Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года. Такое заявление сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется", – сказал он, передает РИА Новости.
Он также отметил, что ряд операторов уже заявили, что значительная часть абонентов использует тарифные планы, "где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое".
Ранее сообщалось, что отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов. Отмечалось, что между ФАС и мобильными операторами существует договоренность, что при отмене роуминга положение потребителя не ухудшится.
В сентябре представители большой четверки операторов мобильной связи внесли свои предложения об отмене внутрисетевого роуминга. Отменить роуминг по стране, согласно предписанию ФАС, операторы были обязаны до 15 декабря.
С требованием уравнять условия для абонентов представители федеральной службы выступили еще в середине июля. Тогда операторам дали две недели. Однако позже признали, что ничего сделано не было и срок отмены перенесли.
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