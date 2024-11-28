Эксперты назвали лидера по непрерывности связи во время поездок в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Непрерывность интернет-соединения в перегонах Московского метрополитена впервые в одной из четырех сотовых сетей достигла 100% на всех линиях метро, говорится в ежегодном исследовании агентства TelecomDaily.

"Измерения прошли на всех линиях метрополитена. Тестировщики агентства работали ежедневно, в будни и выходные, делая по несколько сессий на каждой из веток, — чтобы получить данные в одинаковых условиях для каждого участка, а также проверить работу сетей при максимальной и минимальной нагрузке", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, лидером с самым надежным покрытием стал мобильный оператор "Билайн", показав максимальные 100%. В среднем по всем мобильным сетям, доступным в метро, непрерывность составляет 93,8%.

"Москвичи уже привыкли, что связь отлично ловит даже под землей, в метро. Скорости достигают такого уровня, когда любой, даже самый тяжелый видеоролик, загружается на телефон в высоком качестве за считаные секунды", – заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") Олег Бирюков.

Отмечается, что, по данным TelecomDaily, "Билайн" уже четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге по средней скорости мобильного интернета в тоннелях метро с результатом 109 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что цены на связь и интернет в РФ могут вырасти на 10–15%. По данным опроса TelecomDaily, среди основных факторов роста цен – стоимость оборудования, а также расходы на эксплуатацию сети, электроэнергию и прочие ресурсы.