Facebook запустит программу по предотвращению самоубийств

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Компания Facebook анонсировала запуск программы, которая поможет предотвращать суицид среди пользователей. Программа будет отслеживать признаки суицидальных намерений в записях пользователей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, индикаторами, на которые будет реагировать программа, станут вопросы "У тебя все в порядке?" или "Я могу помочь?". После этого данные о страницах, владельцы которых, как отметила программа, могут совершить самоубийство, будет передаваться группе специалистов.

Они, в свою очередь, смогут оказывать помощь в случае необходимости, в том числе сообщать номер линии поддержки или передавать информацию "другу".

Программа уже была протестирована на территории США, и в ближайшее время будет запущена в других странах.