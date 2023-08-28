Приложение Okko вновь появилось в App Store

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Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь появилось в App Store спустя год после удаления. Об этом рассказал гендиректор сервиса Сергей Шишкин во время презентации новых проектов.

"Год назад нас удалила платформа Apple и приложение Okko было недоступно в Apple. Но благодаря долгим и усердным переговорам с компанией Apple с сегодняшнего дня приложение Okko снова доступно в магазине, все желающие могут его скачивать и обновлять", – цитирует его ТАСС.

По словам Шишкина, приложение не является новым. Okko удалось восстановить все учетные записи, которые у них были. В этой связи компания не потеряла ту базу пользователей на устройствах Apple, которая была до удаления.

Ранее стало известно, что приложение сотового оператора "МегаФон" пропало из магазина приложений Google Play. Если ввести в поиск соответствующее название, то всплывет лишь приложения eMotion.

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