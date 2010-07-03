YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Фото: Снимок с видео vk.com/vdud

YouTube удалил новые ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя, сообщает РИА Новости. Видеохостинг пояснил, что удаленные видеозаписи нарушают условия использования ресурса.

Парфенов разместил новый выпуск обновленного авторского проекта "Намедни" 18 марта на своем канале Parfenon. В видео говорится о событиях 1946 года. Он должен был стать первым в цикле "1946-1951".

Очередной выпуск программы "вДудь" вышел 20 марта. Журналист взял интервью у бывшего резидента Comedy Club и телеведущего Таира Мамедова.