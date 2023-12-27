"Билайн" увеличил скорость мобильного интернета в "Сапсане" в 3 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

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Средняя скорость мобильного интернета увеличилась в 3 раза после модернизации связи по пути следования поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба компании "Билайн".

"Я рад, что мы можем сообщить своим клиентам о значительном улучшении связи в "Сапсанах" перед новогодними праздниками, когда многие из нас отправятся к близким, чтобы встретить Новый год вместе. Мы уделяем особое внимание организации связи на автомобильных и железнодорожных магистралях, потому что связь в пути – это не только общение и развлечение, но и безопасность пассажиров", – заявил вице-президент по технике ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") Валерий Шоржин.

Кроме комфортной скорости 4G, "Билайн" обеспечил полную доступность мобильной связи на всем участке Москва – Санкт-Петербург во время движения поезда со скоростью до 250 км/ч благодаря базовым станциям, расположенным по пути следования поезда.

Поскольку составы сделаны из материалов, задерживающих радиоволны, внутри каждого вагона установили усилители сигнала, которые ловят сигнал ближайших базовых станций и передают внутрь вагонов, где создается равномерное покрытия сигнала связи. Теперь клиенты "Билайна" во время поездки смогут пользоваться привычными мобильными сервисами – смотреть онлайн-кинотеатры, переписываться в мессенджерах и соцсетях или проводить рабочие встречи по видеоконференции.

В результате опроса, проведенного компанией среди своих клиентов, выяснилось, что наиболее популярная ситуация использования мобильного интернета – это поездка в общественном транспорте (81%). А в топ сервисов, которые используют в пути, входят онлайн-музыка, поиск информации, соцсети и мессенджеры.

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