В РКК "Энергия" подтвердили потерю связи с ангольским спутником

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РКК "Энергия" признала потерю связи с ангольским спутником "Ангосат", выведенным ранее на орбиту ракетой "Зенит".

"В заданное время КА "Ангосат" был выведен на расчетную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация", – говорится в сообщении на сайте РКК "Энергия".

Сейчас специалисты анализируют имеющуюся телеметрию и проводят работы по восстановлению связи со спутником.

Пуск ракеты-носителя "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" и КА "Ангосат" был произведен 26 декабря в 22:00 с космодрома Байконур. На расчетную орбиту спутник вышел 27 декабря в 6:55.