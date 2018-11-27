Инновационный центр "Сколково" обеспечили высокоскоростным интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильный оператор Tele2 обеспечил связь и высокоскоростной интернет на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Воспользоваться indoor-сетью можно в 11 корпусах, общая площадь которых составляет полмиллиона квадратных метров. Речь идет о пространстве, которое в пять раз превышает площадь "Олимпийского" и вдвое больше "Лужников".

Инновационный центр "Сколково" стал первым объектом, где оператор обеспечил покрытие после запуска сети в 2015 году. Tele2 устанавливала indoor-оборудование еще на этапе строительства корпусов.

Пару лет назад фонд "Сколково" и оператор договорились вместе проводить конкурсы инновационных проектов и другие мероприятия в области IT и телекоммуникационных технологий. Результатом такого сотрудничества стало появление новых решений в области интернета вещей, облачных сервисов и мобильной коммерции.

Помимо этого, Tele2 оценивала проекты, разрабатываемые резидентами "Сколково". Впоследствии компания внедрила их для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов.

По словам генерального директора "Tele2 Москва" Игоря Жижикина, "Сколково" является важнейшим объектом для развития российской науки.

"Мы прекрасно пониманием, насколько важна сегодня качественная связь и высокая скорость мобильного интернета для людей, которые занимаются инновациями. Об этом говорит статистика: на одну базовую станцию на территории "Сколково" приходится нагрузка в два раза выше, чем на базовую станцию в центре Москвы. Именно поэтому технопарк "Сколково" стал для нас приоритетным объектом, где мы в кратчайшие сроки обеспечили качественное покрытие", – сказал Жижикин.

В октябре оператор Tele2 обеспечил 100-процентное покрытие связью стандарта 4G на всех станциях столичной подземки. Инвестиции в проект превысили 800 миллионов рублей.

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