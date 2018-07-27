Москвичи смогут узнавать о готовности документов при помощи смартфона

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Пользователи приложения "Госуслуги Москвы" начали получать push-уведомления о статусах предоставления сервисов, заказанных через портал mos.ru. Это может быть запись к врачу, выдача загранпаспорта и других документов или оплата автомобильных штрафов. Все сообщения сохраняются в истории в разделе "Центр уведомлений". Перейти туда можно, нажав на изображение колокольчика на стартовой странице приложения и выбрав подраздел "Заявки".

По словам руководителя проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олега Филимонова, "Центр уведомлений" позволит посмотреть сообщения о разных этапах оказания той или иной услуги, начиная с регистрации обращения. "Кроме информации об электронных услугах, которые получают через портал мэра Москвы, можно настроить и другие уведомления. Данная возможность предусмотрена в разделе "Профиль" мобильного приложения", – цитирует Филимонова портал мэра и правительства Москвы.

Среди дополнительных опций, которые можно подключить, есть данные о новых начислениях за ЖКУ, графике отключения горячей воды или времени прихода ребенка в школу и выхода из нее.

Помимо мобильного приложения, есть другие способы узнать о готовности документов. Уточнить информацию можно, позвонив в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777–77–77. В 30 процентах случаев ответы на вопросы даст робот-помощник.

Сейчас на портале mos.ru доступны около 250 услуг и сервисов, включая "Электронный дневник", "Прием показаний приборов учета воды", "Поиск и оплата штрафов ГИБДД" и другие.

Ранее сообащлось, что Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг населению. С этим успехом столичное правительство поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.