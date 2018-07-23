Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам

23 июля, 17:30
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сергея Cобянина с получением Москвой первого места в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам.
По словам премьера, столица достигла успехов в развитии электронных сервисов. "Это очень хороший результат, потому что победить другие города в этом соревновании дорогого стоит, это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание", – сказал Медведев на встрече с мэром.
Премьер-министр отметил, что таким образом ООН признала, что столичные власти уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, облегчающих жизнь большому количеству горожан.
"Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН", – добавил премьер.
В свою очередь Собянин отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других городов, причем не каких-то небольших населенных пунктов, а мировых столиц. Мэр напомнил, что в столице также работает система, которая позволяет москвичам участвовать в управлении городом. Два миллиона человек зарегистрировались на портале "активный гражданин", а качество оказания услуг контролируют около миллиона пользователей сайта "Наш город".
Дмитрий Медведев также предложил распространить московский опыт на другие регионы страны, с учетом того, что он получил высокую оценку со стороны ООН. Сергей Собянин подтвердил, что московское правительство готово сотрудничать с другими городами.
Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг
Столица уже сейчас сотрудничает в регионами в рамках проекта "Российская электронная школа". Москва предоставляет другим городам доступ к уже наработанному цифровому контенту.
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