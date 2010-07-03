Столичный оператор поможет городу оповестить москвичей о ЧС

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Оператор Tele2 обеспечил подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичного оператора. Компания реализовала проект на базе сети LTE-450, а заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Оператор установил оборудование, поддерживающее различные стандарты связи четвертого поколения, включая уникальный диапазон 450 МГц. Работа в стандарте LTE-450 позволяет подключить точки оповещения в более короткий срок и обеспечивает беспроводное соединение, что освобождает город от лишних проводов.

"Tele2 планомерно развивает технологии умного города. Мы создаем цифровую экосистему, отвечающую всем потребностям жителей: от комфортного проезда на общественном транспорте до информационной безопасности. Стандарт LTE-450 является драйвером развития таких проектов. Особенности сети LTE-450 – высокая степень распространения сигнала. Это обеспечивает качественное соединение на большом расстоянии от базовой станции и в зданиях со сложными архитектурными особенностями. Высокая пропускная способность сети позволяет избежать перегрузок даже в местах массового скопления пользователей, что делает ее наиболее привлекательной для спецпользователей", – прокомментировал генеральный директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

По итогам 2018 года оператор подключил еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов в Московской области в дополнение к 250, которые получили доступ к современным технологиям ранее. Кроме этого, оператор обеспечил связь для бригад оперативных служб в сети LTE-450 во время чемпионата мира по футболу.

Технология позволяет установить приоритет для устройств экстренных служб и работать в условиях перегруженной мобильной сети в других частотных диапазонах. Во время игр Лиги Европы по футболу осенью 2018 года при помощи LTE-450 была успешно протестирована система распознавания лиц. По итогам 2018 года потребление трафика в сети LTE-450 в столичном регионе увеличилось в 3,5 раза, а абонентская база в B2B-сегменте выросла в 2,7 раза.