Самый маленький мобильный телефон в мире представили в Британии

26 декабря, 20:45
Фото: ТАСС/Imago
Самый маленький мобильный телефон в мире намерены выпустить компании Clubit New Media, Ltd. и Zanco. Модель называется Zanco Tiny T1.
Ширина его дисплея составит 1,25 сантиметра. Толщина и высота устройства составят 1,2 и 4,76 сантиметра соответственно. Весит гаджет всего 13 граммов, сообщает портал Gadgets to use.
Zanco Tiny T1 будет иметь 32 гигабайта оперативной и столько же встроенной накопительной. Телефон сможет хранить до 300 контактов и 50 SMS. По прогнозам, устройство будет работать три дня без подзарядки в режиме ожидания. Оно поддерживает 13 языков, оснащено Micro USB портом. Правда работать телефон сможет только в сети 2G.
Фото: facebook.com/hypebeast
Массовое производство Zanco Tiny пока не началось. Предполагается, что цена телефона составит около 30 фунтов стерлингов. Разработчики уже собрали на платформе Kickstarter 66 тысяч фунтов, а для начала реализации проекта им нужно было 25 тысяч.
Ранее сообщалось, что новую версию популярного смартфона с клавиатурой Nokia E71 разработает компания HMD Global. Предполагается, что аппарат выйдет в 2018 году и получит 3,5-дюймовый дисплей, сохранив qwerty-раскладку.
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