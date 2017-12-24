СМИ сообщили о возможном перезапуске продаж qwerty-смартфона E71 от Nokia

24 декабря, 17:44
Фото: PA Photos/ТАСС/Dave Thompson
Новую версию популярного телефона с клавиатурой Nokia E71 разработает компания HMD Global. Предполагается, что аппарат выйдет в 2018 году и получит 3,5-дюймовый дисплей, сохранив qwerty-раскладку.
По данным портала Gizmochina, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 205, он буде поддерживать 4G и Bluetooth SIG. Объем оперативной памяти аппарата составит один гигабайт, а накопительной – восемь гигабайт.
Телефон оснастят камерой с датчиком в три мегапикселя. При этом планируется выпустить две модели с поддержкой одной и двух SIM-карт. Ожидаемая цена смартфона составляет от 150 до 300 долларов США.
Впервые модель E71 поступила в продажу в 2008 году. За год разработчики продали 15 миллионов аппаратов с клавиатурой.
Официального подтверждения о перезапуске производства телефона еще не поступало.
Ранее Nokia перезапустила продажи другой легендарной модели – 3310. Цена новинки на российских прилавках составила 3 990 рублей. Модель можно приобрести в четырех цветах: красном, желтом, синем и сером.
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