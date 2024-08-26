Apple проведет презентацию iPhone 16 9 сентября

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Корпорация Apple проведет осеннюю презентацию своих продуктов с вероятным показом iPhone 16 9 сентября, соответствующее объявление размещено на сайте компании.

Презентация начнется в 20:00 по московскому времени, ее будут транслировать на сайте и в социальных сетях Apple.

В свою очередь, журналисты из The Verge заявили, что фирма пригласила некоторых работников СМИ и блогеров посмотреть презентацию в Театре Стива Джобса в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино.

Мероприятие под слоганом "Настало время сияния" (It’s Glowtime) будет в значительной степени посвящено нейросети Apple Intelligence.

Ранее сообщалось, что компания Apple начала работу над созданием домашнего гаджета, который будет похож на iPad и иметь роботизированную руку. Роборука будет способна перемещаться по экрану. Пользователи смогут наклонять и вращать на 360 градусов дисплей гаджета.