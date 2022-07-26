Москва 24: специалисты расскажут о плюсах и минусах сбора биометрических данных банками

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

27 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Биометрия в банках: риски и возможности".

Какие банковские услуги можно будет получить по биометрии? Чем опасна утечка биометрических данных и как этого избежать? Об этом и многом другом расскажут:



вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков;

директор Регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин;

IT-специалист Ирина Зиновкина;

исполнительный директор "Национальной платежной ассоциации" Мария Михайлова (онлайн);

эксперт по кибербезопасности Алексей Парфентьев (онлайн).

Смотрите прямую трансляцию 27 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.