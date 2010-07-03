НАК запустил антитеррористическое приложение для смартфонов

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Мобильное приложение Национального антитеррористического комитета (НАК) стало доступно на смартфонах на базе операционных систем iOS и Android. Пользователи смогут получить новости о противодействии терроризму в РФ.

"Вы можете ознакомиться с рекомендациями о правилах личной безопасности в случае угрозы теракта, выступлениями руководителей государственных органов, статьями компетентных специалистов и экспертов", – говорится на сайте организации.

Приложение можно скачать в разделах "Новости", оно доступно на двух языках – русском и английском. Возрастная категория – 12+.

Пользователи смогут получить контактные данные антитеррористических комиссий и оперативных штабов в регионах, а также просмотреть контент, в том числе о боевых операциях и учениях.