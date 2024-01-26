26 января, 21:35Технологии
Российские абоненты смогут разорвать договор с оператором при условии оплаты услуг связи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Российские абоненты с 1 сентября смогут в любой момент разорвать договор с сотовым оператором при условии оплаты услуг. Соответствующее постановление кабмина РФ было опубликовано на портале опубликования правовых актов.
Обновленные правила услуг телефонной связи должны вступить в силу с 1 сентября, в их рамках, в частности, операторы связи должны будут уведомлять клиентов о подключении дополнительных услуг не менее чем за 10 дней до их вступления.
При этом абонент должен будет получить текстовое сообщение в свой личный кабинет либо при помощи СМС. Также документ подразумевает, что с 1 сентября абоненты смогут поменять оператора с сохранением своего номера через интернет с использованием электронной подписи.
Также клиенты будут вправе определять дату и время, когда новый оператор связи должен будет начать оказывать услуги по перенесенному номеру.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 заявил о том, что нежелательных звонков можно избежать, если полностью игнорировать входящие с незнакомых номеров и установить защиту от спама.
По информации СМИ, эксперты сместили РФ в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом с 99-го на 102-е место. Россию обогнали Узбекистан, Индонезия и Тунис. Лидерами в топе стали ОАЭ, Катар и Кувейт.
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