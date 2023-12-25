Российские операторы анонсировали переход на новый формат обмена трафика с Google

Фото: depositphotos/prykhodov

Телекоммуникационные операторы из России решили перейти на новый формат обмена трафика с Google через прямое присоединение к сети корпорации. Об этом пишет РБК.

По данным издания, это поможет увеличить пропускную способность для трафика, а также сэкономить на передаче самого контента. О том, что операторы планируют расширять стыки с сетями Google, заявил ряд источников, включая представителей "Ростелекома" и "Транстелекома".

Уточняется, что на пиринговом форуме MSK-IX, конференции телеком-операторов, провайдеров и других участников отрасли, прозвучало заявление руководителя по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константина Колесова о том, что IT-гигант предложил участникам рынка начать использовать прямое подключение в Москве и Санкт-Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам Google.

Колесов подчеркивал, что сейчас компания, в том числе и для YouTube, использует сервера Google Global Cache, которые устанавливаются на российских сетях. Когда кто-то из абонентов из РФ загружает контент, то он записывается именно сюда. Поэтому когда кто-то другой обращается к этой же информационной единице, то контент загружается не из Европы, а из российского сервера, объяснял представитель "ВымпелКома".

Однако после начала Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Google перестал поставлять новые сервера. Существующая сеть серверов постепенно начинает выходить из строя, а трафик продолжает расти и требует расширения инфраструктуры, указывал Колесов.

По данным других представителей отрасли, на слова которых ссылается издание, корпорация предложила российским корпорациям изменить формат сотрудничества. Представитель "Ростелекома" Иван Шевелев пояснил, что единственным выходом из ситуации является модернизация столичного и петербургского стыков.

Но другие участники рынка рассказали изданию, что в письме от Google не шла речь о серверах Global Cache, предложения касались другого. В соответствующем письме говорилось, что с января 2024 года корпорация перестанет поставлять контент через серверы маршрутизации на точках обмена трафика. Соответствующая инфраструктура расположена в крупнейших городах Земли, включая Москву и Санкт-Петербург.

По данным отраслевых представителей, это позволяет другим участникам рынка экономить время и снижать число ошибок, так как сервера маршрутизации позволяют взаимодействовать с ними различным сетям. Однако по словам гендиректора оператора GlobalNet Алексея Закревского, такие письма получили операторы не только в России. Он уверен, что Google "принципиально уходит с серверов маршрутизации на точках обмена трафиком во всем мире".

Ранее мобильный оператор МТС рассказал, что планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля следующего года. Отмечается, что это будет поэтапно сделано после необходимых доработок IT-систем.

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года